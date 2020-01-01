Главная > О > Орфей > Где ты, где ты, золотое лето? ВИА Орфей: Где ты, где ты, золотое лето?

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Вступление: D A - 2 раза



D A Hm F#

Где ты, где ты, золотое лето?

G D/F# Em A

И не всё согрето, и не всё пропето

D A Hm F#

Осень, осень, кто тебя приносит?

G D/F# Em A D

В переливах света закатилось лето



Hm Em F#

Там, где берёза над рекой склонялась,

Hm Em A

Белая лебедь на заре купалась

D Em F#

Я был волшебником, и эту птицу

Hm F# Hm

Я превратил, тотчас, в красу-девицу!





Там, за речкой, там, на косогоре,

Колосилось поле в золотом уборе

На полянках земляника спела,

Ты мне улыбалась, ты мне песни пела!



Звери лесные нас с тобой встречали,

Вольные птицы нам венки сплетали

Как было весело, Как мы смеялись,

Бегали по лесу и целовались



Проигрыш: D A Hm F# G D/F# Em A D A Hm F# G D/F# Em A D



Hm Em F#

Кончилось лето, загрустила птица,

Hm Em A

Видно пора пришла нам с ней проститься...

D Em F#

Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,

Hm F# Hm A

Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!

D Em F#

Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,

Hm F# Hm

Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!



Проигрыш: D A - 2 раза



D A Hm F#

Где ты, где ты, золотое лето?

G D/F# Em A

И не всё согрето, и не всё пропето

D A Hm F#

Над рекою жёлтый лист кружится,

G D/F# Em A D

Высоко над лесом пролетела птица,

Высоко над лесом пролетела птица...



Окончание:



Hm Em F#

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,

Hm Em A

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,

D Em F#

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,

Hm F# Hm

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла



D Em F#

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,

Hm F# Hm

Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла...

D/F#



Примерный вариант боя на гитаре:



