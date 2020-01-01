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ВИА Орфей: Где ты, где ты, золотое лето?
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Вступление: D A - 2 раза
D A Hm F#
Где ты, где ты, золотое лето?
G D/F# Em A
И не всё согрето, и не всё пропето
D A Hm F#
Осень, осень, кто тебя приносит?
G D/F# Em A D
В переливах света закатилось лето
Hm Em F#
Там, где берёза над рекой склонялась,
Hm Em A
Белая лебедь на заре купалась
D Em F#
Я был волшебником, и эту птицу
Hm F# Hm
Я превратил, тотчас, в красу-девицу!
Там, за речкой, там, на косогоре,
Колосилось поле в золотом уборе
На полянках земляника спела,
Ты мне улыбалась, ты мне песни пела!
Звери лесные нас с тобой встречали,
Вольные птицы нам венки сплетали
Как было весело, Как мы смеялись,
Бегали по лесу и целовались
Проигрыш: D A Hm F# G D/F# Em A D A Hm F# G D/F# Em A D
Hm Em F#
Кончилось лето, загрустила птица,
Hm Em A
Видно пора пришла нам с ней проститься...
D Em F#
Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,
Hm F# Hm A
Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!
D Em F#
Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,
Hm F# Hm
Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!
Проигрыш: D A - 2 раза
D A Hm F#
Где ты, где ты, золотое лето?
G D/F# Em A
И не всё согрето, и не всё пропето
D A Hm F#
Над рекою жёлтый лист кружится,
G D/F# Em A D
Высоко над лесом пролетела птица,
Высоко над лесом пролетела птица...
Окончание:
Hm Em F#
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm Em A
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
D Em F#
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm F# Hm
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла
D Em F#
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm F# Hm
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла...
D/F#
Примерный вариант боя на гитаре:
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