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ВИА Орфей: Где ты, где ты, золотое лето?


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Вступление: D  A - 2 раза

   D         A    Hm              F#   
Где ты, где ты,    золотое лето?
G                  D/F# Em                   A      
И не всё согрето,    и не всё пропето
D        A      Hm                    F#     
Осень, осень,    кто тебя приносит?
     G                     D/F#  Em      A         D            
В переливах света      закатилось лето

Hm                            Em         F#      
Там, где берёза над рекой склонялась,
Hm                       Em     A      
Белая лебедь на заре купалась
D                            Em     F#   
Я был волшебником, и эту птицу
Hm                                   F#    Hm    
Я превратил, тотчас, в красу-девицу!


Там, за речкой, там, на косогоре,
Колосилось поле в золотом уборе
На полянках земляника спела,
Ты мне улыбалась, ты мне песни пела!

Звери лесные нас с тобой встречали,
Вольные птицы нам венки сплетали
Как было весело, Как мы смеялись,
Бегали по лесу и целовались

Проигрыш: D  A  Hm  F#   G  D/F#  Em  A    D  A  Hm  F#   G  D/F#   Em  A  D

Hm                            Em     F#    
Кончилось лето, загрустила птица,
Hm                                 Em         A       
   Видно пора пришла нам с ней проститься...
D                                   Em     F#    
Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,
       Hm                                   F#  Hm      A  
Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!
D                                   Em    F#     
Ах, кто бы дал мне посильнее крылья,
 Hm                                   F#  Hm    
Чтоб улететь я смог, чтоб с нею был я!

Проигрыш: D  A - 2 раза

   D         A    Hm              F#    
Где ты, где ты,    золотое лето?
G                   D/F#  Em                  A       
И не всё согрето,    и не всё пропето
 D        A     Hm                         F#    
Над рекою       жёлтый лист кружится,
G                   D/F#  Em          A       D          
Высоко над лесом    пролетела птица,
Высоко над лесом пролетела птица...

Окончание:

Hm                             Em       F#    
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm                             Em       A     
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
  D                              Em       F#     
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm                              F#      Hm   
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла

  D                              Em        F#    
Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла,
Hm                              F#     Hm     
  Лай ла-ла-ла-ла-ла-ла лай ла-ла-ла...

D/F#


Примерный вариант боя на гитаре:

 


 
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"До сих пор..."
 

"В этой песне хорошо чередовать перебор с боем.., только какой перебор лучше?!.."
 

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